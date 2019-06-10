2019/06/10 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، اعتقال سارق دراجات نارية في مدينة السماوة مركز المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شعبة سرقة السيارات تلقت معلومات أولية ودقيقة عن وجود شخص يقوم بسرقة الدراجات النارية في عدة مناطق سكنية في المدينة، وبعد تسجيل شكوى في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال سارق دراجات نارية في السماوة وكالة خطوة برس.

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