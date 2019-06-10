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شنكال: نشوب حريق جديد في المحاصيل الزراعية


شنكال: نشوب حريق جديد في المحاصيل الزراعية
2019/06/10 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – شنكال افاد “ايزيدي 24” في شنكال بان حريقاً جديداً أندلع عصر اليوم الاثنين 10 يونيو 2019، في الأراضي الزراعية لاهالي قرية كرزرك من الجهة الجنوبية لجبل سنجار/شنكال ضمن محافظة نينوى شمال العراق.

مراسلنا أضاف، ان حريقا كبيرا اندلع في الاراضي الزراعية شرق قرية كرزرك ما ادى الى الحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل دون […]

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