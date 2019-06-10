2019/06/10 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – شنكال افاد “ايزيدي 24” في شنكال بان حريقاً جديداً أندلع عصر اليوم الاثنين 10 يونيو 2019، في الأراضي الزراعية لاهالي قرية كرزرك من الجهة الجنوبية لجبل سنجار/شنكال ضمن محافظة نينوى شمال العراق.
مراسلنا أضاف، ان حريقا كبيرا اندلع في الاراضي الزراعية شرق قرية كرزرك ما ادى الى الحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنكال: نشوب حريق جديد في المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مراسلنا أضاف، ان حريقا كبيرا اندلع في الاراضي الزراعية شرق قرية كرزرك ما ادى الى الحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنكال: نشوب حريق جديد في المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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