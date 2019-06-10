احذروا سموم معطرات الهواء

2019/06/10 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت آن شتاينمان، الخبيرة في مجال المواد الملوثة للهواء الجوي، أن معطرات الهواء خطرة على الصحة وتسبب ضعف منظومة المناعة ومشكلات صحية أخرى.هذه المعطرات تحتوي في تركيبها على مواد سامة تهيج الجهاز التنفسي وسموم للخلايا العصبية ومواد مسرطنة.بالإضافة إلى ذلك ، العطور الكيميائية موجودة في منتجات التنظيف ومنتجات العناية بالنظافة الشخصية […]

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