ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لمارسيلو

2019/06/10 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح نادي ريال مدريد، لظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو، البالغ من العمر 31 عاما، بأن يقرر بنفسه مستقبله،سواء البقاء في أسوار “سانتياغو برنابيو” أو الرحيل.وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مارسيلو سيفقد مركزه في التشكيلة الأساسية، في حال قدوم اللاعب الفرنسي، فيرلاند مندي، مدافع فريق ليون.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مارسيلو، الذي يبحث عن دور

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