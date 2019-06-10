2019/06/10 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الحشد الشعبي، الاثنين، ثلاث مضافات لتنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية مشتركة شمال شرق كركوك.وقال امر اللواء 22 للمهمات الخاصة بالحشد عبدالله عطية الشغانبي في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ، انه “استنادآ لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع اللواء 20 / الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والاتحادية يدمران ثلاث مضافات لداعش شمال شرق كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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