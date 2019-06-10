2019/06/10 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “طبقتين بيض بخمسة الاف دينار”..بهذه الكلمات تتعالى اصوات البائعين ما ان تدخل الى الاسواق الشعبية، الا ان ما خفي كان اعظم، فما ان تمر بجانب هذه المحال والبسطيات حتى تشم رائحة البيض الفاسد النتنة التي تزكم الانوف.تجار جشعون يستوردون البيض الذي يتم تهريبه عبر الاقليم ليثير شكوك حول نوعية وسلامة البيض المستورد باعتباره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حرب البيض”..



تخمة تتعدى قدرة بطون العراقيين على استيعابها المركز الخبري الوطني.

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