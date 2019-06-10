2019/06/10 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقوط الموصل ..



مؤامرة خارجية بدعم داخلي لزعزعة أمن العراق وإستقراره (شاهد الفيديو)

خمسة اعوام مضت منذ اجتياح عصابات داعش الاجرامية للموصل والذي خلّف

تركة ثقيلة على عموم المدينة وسكّانها فضلا عن القصص المرعبة والمشاهد

المؤلمة التي دونتها ذاكرة الاقليات وهي تؤرشف اقسى اعوام مرّت على

محافظة نينوى ..تقرير : قسم الأخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط الموصل .. مؤامرة خارجية بدعم داخلي لزعزعة أمن العراق وإستقراره (شاهد الفيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط الموصل .. مؤامرة خارجية بدعم داخلي لزعزعة أمن العراق وإستقراره (شاهد الفيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).