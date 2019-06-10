بالوثيقة.. طلب برلماني لإعادة النظر بقانون رفحاء

2019/06/10 | 20:53

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بغداد اليوم _ بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، للنظر بقانون رفحاء المثير للجدل، والذي يشمل اللاجئين العراقيين الذين هربوا إلى الأراضي السعودية أبان انتفاضة عام 1991.

بغداد اليوم- خاص

دعا ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مجلس النواب الى استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما كشف أسباب ذلك الاستجواب.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الح

بغداد اليوم - كردستان

اعتبر عضو برلمان اقليم كردستان عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، اليوم الاثنين، حضور حزبه لمراسم تنصيب نجيرفان بارزاني رئيساً للاقليم خطوة بالاتجاه الصحيح للخروج من الازمة الحاصلة بين حزبي بارزاني وطالباني.

بغداد اليوم- ديالى

دعت النائب عن محافظة ديالى غيداء كمبش، الاثنين، الى تشكيل خلية خاصة بالحرائق داخل المحافظة بعد ارتفاع وتيرتها بمعدلات غير مسبوقة في الاسابيع الماضية.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاسابيع الماضية شهدت ديالى معدلات

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