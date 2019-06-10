نائب عن نينوى لـ «الحل العراق»: داعش ينام قرير العين في هذه المناطق

2019/06/10 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف عضو #مجلس_النواب عن محافظة #نينوى #أحمد_الجبوري، اليوم الإثنين، أن تنظيم “داعش”، يتواجد في مناطق شمال المحافظة، وينام قرير العين فيها دون أي تدخل عسكري لإنهاء […]

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