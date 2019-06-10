أفنان القاسم - فرنسا أمي!

2019/06/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أجنُّ من عطرِ أميوقدرةِ أُميوجَحْرةِ أُميوتسكرُ فيَّ الرجولةُيوماً على قدمِ بومِوأحرقُ خمري لأنيإذا ثملتُأفعلُ الإثمَ من إثمِ أُمي!دعيني إذا صرتُ كلبًاأنبحُ لثديِكْوعضي ذئابي بوهمٍتَدَلَّلَ من ذلِّ رجسكْوفكي حباليبقبلةِ ظفرٍبقلبٍ ينوحُ في قفصِ قصركْعساني أهزمُ تمثالاًتمثالاً أهزمْإذا ما جرحتُ كرامةَ قلبِكْ!سِميني إذا ما طع......

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