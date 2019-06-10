2019/06/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين ولكن أين الخلل ؟ صلاح بدرالدين أثار استشهاد الثائر السوري – عبد الباسط الساروت – والذي عرف بمنشد الثورة وحارسها موجة من السجال الذي بدأ ولم ينته بعد وشكل جزءا من ( حوار الطرشان ) الدائر بين السوريين أصلا منذ حين حول تراجع الثورة وانحراف المعارضة وارتداد فصائل مسلحة والعجز عن تشخيص الأسباب والمسببين في ال......

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