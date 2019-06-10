“بالصور” السباحة المتنفس الوحيد لشباب البصرة للهروب من حجيم الحر

2019/06/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق يحاول شباب البصرة الفرار من حجيم الحر القاسي بفعل درجات الحرارة المرتفعة عبر ممارسة “السباحة” .وسجلت البصرة ثاني اعلى درجة حرارة في العالم بمعدل ( 49.6 ) درجة مئوية بعد الكويت.

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