العراق يشارك في اعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

2019/06/10 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والحد من البطالة بغداد _ الصباح الجديد : تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف بسويسرا بوفد حكومي يضم (الحكومات واصحاب العمل والعمال) التي بدأ اعماله امس الاثنين ويستمر اسبوعين .وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة التقرير الخاص بالقضاء على ...

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