الالكترونية تباشر بتجهيز كهرباء بغداد بمحولات متعددة القدرات

2019/06/10 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعدينية توقع عقدا لإنشاء معمل للمنتجات الاسفلتية في الانبار بغداد _ الصباح الجديد : باشرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بمحولات مختلفة القدرات والسعات على وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.وأفاد مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم أن شركته جهزت الشركة العامة لتوزيع ...

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