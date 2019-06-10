كلاسيكو الزوراء والجوية.. وصراع بين الطلبة والكهرباء

2019/06/10 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..نصف نهائي كأس العراق بغداد ـ الصباح الجديد: تقام اليوم الثلاثاء مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، ففي الساعة السابعة مساء تقام بملعب الشعب الدولي مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، في حين يضيف ملعب الصناعة في الساعة الرابعة والنصف مباراة فريقي الطلبة والكهرباء.من جانبه، وصف مهدي كاظم المدرب المساعد لفريق الطلبة، ...

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