محافظ ديالى يعلن عن اتفاق على زيادة عدد القوات الامنية ومنع المظاهر المسلحة في المحافظة

2019/06/10 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن أتفاق لزيادة عدد القوات الامنية في المحافظة وتشديد الإجراءات في السيطرات ومنع المظاهر المسلحة.وقال التميمي في بيان انه شارك في اجتماع امني عقد في مقر قيادة شرطة ديالى وبحضور رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان علي الغانمي وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله و قائد القوات […]

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