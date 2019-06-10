روسيا تحذر من انخفاض اسعار النفط الى 30 دولارا

2019/06/10 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

حذرت

وزارة الطاقة الروسية، الاثنين، من هبوط اسعار النفط العالمية الى 30 دولارا للبرميل،

في حال لم يتم تمديد اتفاق عالمي لتقييد الانتاج.

وقال

وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك في بيان صحفي، ان “هناك مخاطر كبيرة نتيجة

حدوث فائض في الإمدادات بالسوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى

اتخاذ قرار متوازن في تموز المقبل”.

واضاف،

إنه “لا يمكن استبعاد هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد

اتفاق النفط العالمي”.

وفي

تطور ذي صلة قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه “يجري تبني خطوات لمنع

حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط”.

من جهته

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين إن “الدول المشاركة في اتفاق عالمي

لتخفيض إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الإنفاق الحالي

في نهاية حزيران الحالي”.

وكانت

العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 63.61 دولارا للبرميل

في التعاملات الصباحية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي

54.32 دولارا للبرميل بزيادة 0.6%.

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