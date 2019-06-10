2019/06/10 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى وناقش مع القادة العسكريين في المحافظة الوضع الأمني للناحية وعموم المحافظة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الأركان في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق عبد الأمير يارالله رافق الغانمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس أركان الجيش يتفقد أبي صيدا ويناقش وضعها الأمني مع القادة العسكريين بديالى وكالة خطوة برس.

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