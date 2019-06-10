2019/06/10 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها ستقوم بقطع عدد من الطرق وسط العاصمة غدا الثلاثاء بسبب مباراة كرة قدم.وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “سيتم قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى-ملعب الشعب غدا من الساعة الخامسة عصرا ولغاية انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تقرر قطع عدد من الطرق وسط العاصمة غدا وكالة خطوة برس.

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