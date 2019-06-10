ليالي لشبونة.. مصدر إلهام ألبوم مادونا الجديد

2019/06/10 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لشبونة / (أ ف ب)

في ساحة مرصوفة بالحصى في منطقة ألفاما التاريخية في لشبونة، تقبع حانة “تيجو بار” المتميزة بتقديمها أساليب موسيقية مختلفة والتي شكّلت مصدر إلهام للنجمة العالمية مادونا خلال إعدادها ألبومها الجديد.

على جدران هذه الحانة الصغيرة علّقت بعض الغيتارات، وعلى أرضها وضع بيانو قديم في حالة تأهب دائمة إلى جانب عشرات الطاولات والكراسي الخشبية.

وقد شكّلت هذه الحانة مصدر وحي للمغنية الأميركية مادونا خلال إعدادها ألبومها الجديد بعنوان “مادام إكس” المقرر إطلاقه في 14 حزيران الجاري.



وكتبت النجمة على تطبيق “إنستغرام”، “استلهمت أغنيات ألبومي الجديد من هنا في لشبونة، في تاجو بار”.

انتقلت مادونا إلى العاصمة البرتغالية في العام 2017 حتى يتمكن ابنها ديفيد باندا وهو أحد أولادها الأربعة الذين تبنتهم في مالاوي، من الانخراط في أكاديمية بنفيكا لكرة القدم.



لكن الأحوال لم تسر في البداية بشكل جيد.

وقالت مادونا لمحطة “إم تي في” الموسيقية “اعتقدت في البداية أن الأمر سيكون ممتعا جدا ومليئا بالمغامرات، لكن نشاطاتي اقتصرت على الذهاب إلى المدرسة لجلب الأولاد وحضور مباريات كرة القدم، وكنت بلا أصدقاء وقد أصبت بالاكتئاب قليلا”.

إلا أن الأمور تحسنت بعدما بدأت تقابل فنانين وموسيقيين في لشبونة، وهي عاصمة إمبراطورية سابقة مترامية الأطراف كانت تضم دولا عدة منها البرازيل.



واكتشفت النجمة الأميركية في وقت لاحق حانة “تيجو بار”.

وأضافت هذه المغنية التي تبلغ 60 عاما وهي أمّ لستة أولاد “تعتبر لشبونة بوتقة تنصهر فيها الثقافات...



على صعيد الموسيقى، من أنغولا إلى غينيا بيساو مرورا بإسبانيا والبرازيل وصولا إلى فرنسا وكاب فيردي”.

وأوضحت “سررت وتشرفت بلقائي موسيقيين من كل هذه الأماكن واستلهامي من موسيقاهم التي كان دورها كبيرا في التأثير على أعمالي...



وهكذا استوحيت أغاني ألبوم .

وقالت الشريكة المالكة لهذه الحانة ميرا فراغوسو وهي ممثلة برازيلية سابقة إنها تشعر بالفخر لمساهمة “تيجو بار” في تحويل هذا المكان من منطقة عادية تقليدية إلى منطقة ذات شعبية متزايدة بين الأجانب والسياح.

ولا يقتصر زبائن “تيجو بار” على السياح بل يرتادها أيضا سكان محليون وكتاب ورسامون وطلاب فيما يعزف موسيقيون من جنسيات مختلفة ســـوية، مثل عازف بيانو يؤدي أغنية لجاك بريل إلى جانب عازف كمان نمساوي أو عازف غيتار ياباني يرافق مغنيا برتغاليا.

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