مهرجان اوروك في محافظة المثنى هذا الشهر

2019/06/10 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سامر المشعل

تنطلق فعاليات مهرجان اوروك الثقافي في 20 من شهر حزيران الجاري ويستمر لمدة ثلاثة ايام في محافظة المثنى بالتعاون مع اتحاد الادباء وجمعية التشكيليين العراقيين والبيت الثقافي في السماوة بدعم مباشر من محافظ المثنى احمد منفي.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية وحفلاً مركزياً تحييه فرقة المايسترو علي خصاف ودائرة الفنون الموسيقية ويتخلل المهرجان معرض تشكيلي يشترك في اقامته فنانو جمعية التشكيليين العراقيين وابرز رسامي المحافظة باشراف الفنان معراج فارس، ومهرجان سينمائي باشراف السينمائي هادي ماهود، بالاضافة الى جلسة شعرية باشراف الشاعر يحيى السماوي والشاعر قاسم والي بالتعاون مع اتحاد ادباء المركز.

مدير المهرجان الفنان جمال عبد العزيز السماوي تحدث لـ “الصباح” عن هذا المهرجان قائلاً:” شكلت لجان من خيرة ادباء وفناني المحافظة وممثلين من السيد محافظ المثنى للاشراف على المهرجان، كل ضمن اختصاصه وبجهد استثنائي من قبل عضو مجلس المحافظة الدكتور علي حسين حنوش من أجل اظهار الجانب الحضاري والثقافي لمحافظة المثنى وعلى نحو يليق بالارث الابداعي وتاريخ هذه الارض الطيبة”.

واضاف مدير المهرجان، تم التحضير للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته يوم 20 من هذا الشهر ليكون كرنفالاً يضيء ليالي السماوة بالثقافة والفنون واظهار الجانب المشرق من طاقات ابنائها.

مؤكداً ان المهرجان سوف يستضيف أكثر من 150 شخصية ثقافية واكاديمية وفنية واعلامية منهم الفنان الكبير حسين نعمة والاستاذ مفيد الجزائري وزير الثقافة السابق والدكتور كريم الرسام رئيس جمعية الموسيقيين العراقيين والفنانة اديبة والفنان حسين جبار واخرون..



بحضور وزير الثقافة عبد الامير الحمداني ومحافظ المثنى أحمد منفي.

يذكر ان دار الازياء العراقية ستشارك بالمهرجان الذي سينقل مباشرة على قناة الفضائية العراقية التابعة لشبكة الاعلام العراقي، وستكون هناك جريدة يومية للمهرجان تواكب فعالياته.

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