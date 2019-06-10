2019/06/10 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” طوارىء مستشفى أبي الخصيب في البصرة وهي بلا كهرباء منذ يومين حيث يرقدون المرضى تحت الظلام الدامس وارتفاع درجات الحرارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” طوارىء مستشفى أبي الخصيب بلا كهرباء منذ يومين.. والمرضى يرقدون تحت الظلام وحرارة الجو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” طوارىء مستشفى أبي الخصيب بلا كهرباء منذ يومين.. والمرضى يرقدون تحت الظلام وحرارة الجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).