الحلبوسي لرئيس كردستان الجديد: تنتظرك هذه المهمة

2019/06/10 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل/ خطوة برس قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن رئيس إقليم كردستان الجديد نيجرفان بارزاني تنتظره مهمة استكمال الحوار والتواصل مع بغداد لإنجاز الملفات العالقة وتمكين كل المواطنين في أنحاء العراق من الحصول على حقوقهم لكي لا تورث المشاكل للأجيال القادمة.وقال الحلبوسي في كلمة ألقاها اليوم خلال مراسم أداء اليمين القانونية

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