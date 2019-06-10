استشهاد طفلين وإصابة ثالث إثر قصف المرتزقة في الضالع

2019/06/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد وأصيب ثلاثة أطفال اليوم الاثنين، بنيران مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمديرية قعطبة بالضالع جنوبي اليمن.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة استشهاد طفلين وإصابة طفلة ثالثة

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