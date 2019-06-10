2019/06/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم يقول إن اللبناني المحتجز في إيران نزار زكا سيفرج عنه يوم الثلاثاء ويعود معه إلى لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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