توكايف يفوز في انتخابات الرئاسة الكازاخستانية

2019/06/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان عن فوز قاسم جومارت توكايف في انتخابات الرئاسة بحصوله على 70.96 بالمئة من أصوات الناخبين.وأفادت اللجنة كذلك في مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 77.4 بالمئة.ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب الرئيس الكازاخستاني الجديد يوم 12 يونيو الجاري.وقد جرت في […]

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