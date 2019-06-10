قوة أمنية واستخبارية تقتل شاباً في كركوك بتهمة الانتماء لداعش

2019/06/10 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني في كركوك، اليوم الاثنين، عن ان قوة واستخبارية تابعة للواء 61 بمكتب رئيس الوزراء، قامت بقتل شاب في حي بنجا علي.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الشاب يدعى (سوبا انور احمد) من مواليد 1992 وقتل على يد قوة امنية استخبارية تابعة للواء الحادي والستين لمكتب رئيس الوزراء.

وحسب القوات الامنية فان الشاب المذكور مسؤول عن مفارز عناصر تنظيم داعش الارهابي وهو من اهالي مدينة حلبجة ويسكن كركوك منذ مدة، ويلقب بـ(ابي زيد) داخل التنظيم، لافتة الى انه حاول الهروب اثناء عملية القاء القبض عليه فاطلقت القوات الامنية النار عليه وأردته قتيلا.

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