قوة مشتركة تدمر ثلاث مضافات لداعش شمال شرق كركوك

2019/06/10 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الحشد الشعبي، الاثنين، ثلاث مضافات لتنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية مشتركة شمال شرق كركوك.

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