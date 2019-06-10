عمليات بغداد: قطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب أثناء مباراة الزوراء والجوية غدا الثلاثاء

2019/06/10 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى- ملعب الشعب يوم غد الثلاثاء.

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