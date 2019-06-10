الحقوق اليمنية تسعى لتدويل الجرائم السعودية

2019/06/10 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الاثنين، قرب تدويل جرائم النظام السعودي الإماراتي أمام المحافل الدولية، مشيرة الى، أن آلاف الملفات وثقت منذ انطلاق العدوان على اليمن ولغاية الان.وقال المتحدث باسم الوزارة طلعت الشرجي، إن "وزارة حقوق الإنسان توثق يوميا مئات الجرائم السعودية الوحشية على اليمن منذ انطلاق العدوان قبل سنوات".

وأضاف، أن "الوزارة بصدد تدويل القضية أمام المحافل الدولية والمحاكم ليعلم العالم مدى وحشية النظام السعودي".

وتابع، أن "آلاف الملفات وثقت وهي تتعلق بقتل الأطفال والنساء والكبار أثناء القصف فضلا عن المعتقلات السرية وكذلك استخدام أسلحة محرمة دوليا إضافة إلى قتل اليمنيين عمدا بسبب الحصار جوا وبحرا".

يذكر ان السعوديّة أعلنت بتاريخ 25 آذار 2015 بدأها العدوان على اليمن تحت مسمّى عاصفة الحزم، لتتغير التسمية بتاريخ 21 أبريل 2015 إلى إعادة الأمل ودن أن يتغيّر أي شيء على الأرض سواء من الناحية الميدانية، او الإنسانية والأوضاع الصعبة التي عانى منها اليمنيون.



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