2019/06/10 | 21:24

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وسائل اعلام امريكية : اصطدام طائرة مروحية بمبنى في مانهاتن بولاية نيويورك

الاثنين

10

حزيران

2019 :

09:15 pm

24

أعلنت أدارة إطفاء الحرائق فى مدينة نيويورك الأمريكية،الاثنين، أن

أطائرة مروحية تحطمت فى مبنى بمنهاتن.

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