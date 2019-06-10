ديشامب يعلن عن صفقة ريال مدريد الجديدة

2019/06/10 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن اقتراب ظهير

ليون فيرلاند ميندي من الإنتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.ويتفاوض ريال مدريد مع ميندي منذ فترة من أجل حسم الصفقة الثالثة

هذا الموسم، والذي سيكون بديلا للبرازيلي مارسيلو.وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب الفرنسي ضد أندورا غدا

بتصفيات اليورو أعلن ديشامب عن وصول اتفاق بين ريال مدريد وليون

بإنتقال اللاعب إلى النادي الملكي.

وقال ديشامب: "هو لاعب رائع لديه قدرات كبيرة، هو الآن يقترب من

ريال مدريد، لم يتوقع يوما أن يفاوضه النادي الملكي".وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الصفقة ستكلف خزينة النادي حوالي 48

مليون يورو بخلاف الحوافز.

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