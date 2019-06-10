4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

2019/06/10 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 «مظلومية أهل السنّة»… وطلائع البعث في سوريا والعراق وسام سعادة القدس العربي بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق ثم انفجار الوضع الثوري والاحترابي الأهلي في سوريا تعاظم الشعور بـ«مظلوميّة أهل السنة» في المشرق العربي، وجرت على الشفاه مقولة جديدة هي «العرب السنّة»، كما لو أنّ وحدة الانتماء «التسنّني» بين العرب والكرد والتركمان والشركس في هذا المدى...

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