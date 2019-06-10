الخزعلي يحذر من ’’أعداء بدلوا جلودهم’’ لتقسيم البلاد

2019/06/10 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأثنين، من أن "الاعداء" الذين أرادوا "هزيمة" العراق في حزيران 2014 "لازالوا موجودين وإن بدلوا جلودهم"، فيما أكد أن "الحفاظ على النصر أصعب من تحقيقه".

وكتب الخزعلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في يوم 10_6_2014 هناك أعداءا أرادوا هزيمة العراق وإنهاء الحياة وتقسيم البلاد، قابلها شرفاء بذلوا دماء غالية حولت الهزيمة الى نصر والموت الى حياة والتقسيم الى وحدة".

وأضاف: "علينا ان نعلم ان هؤلاء الأعداء لا زالوا موجودين وان بدلوا جلودهم، وان الحفاظ على النصر اهم وأصعب من تحقيق النصر".

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