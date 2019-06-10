صالح ورسول يبحثان علاقات بغداد والاقليم وأوضاع كركوك

2019/06/10 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني مساء اليوم الاثنين، بمدينة اربيل ، رئيس الجمهورية برهم صالح.

وخلال اللقاء الذي حضره قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ودرباز كوسرت رسول وزير الاعمار والاسكان في حكومة الاقليم، بحث الجانبان الاوضاع في العراق والاقليم والمنطقة، والعلاقات بين بغداد واقليم كردستان ومراحل تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان.اللقاء تناول ايضا الاوضاع في كركوك والمناطق خارج ادارة اقليم كردستان بينها كركوك، واكدا على ضرورة تطبيع الاوضاع فيها، وحل جميع المشاكل ضمن اطار الدستور.انتهى

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