2019/06/10 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الغني علي، عدم موافقة الحزب على مطالب الاتحاد الوطني بخصوص كركوك ووزارة العدل.

وقال علي {للفرات نيوز} ان" الوطني الكردستاني قرر أمس حضور مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم، ولكن الى الان لم يصدر بيانا عن الديمقراطي بالموافقة على مطالب الوطني بخصوص تنصيب محافظ من الاتحاد لكركوك ووزارة العدل".وأضاف ان" الجلسة الأخيرة لبرلمان الإقليم كانت بشأن اختيار رئيساً لكردستان وعند انتخاب نيجرفان بارزاني قاطعها الاتحاد الوطني وأحزاب أخرى وقفت وقفة سلبية".



وأشار علي" يبدو ان الاتحاد الوطني قرر حضور جلسة التنصيب كما حضر النائب الأول لرئيس الاتحاد كوسر رسول جلسة تعيين بارزاني".وأدى نيحيرفان بارزاني اليمين القانونية في مدينة اربيل اليوم خلال مراسيم خاصة.قام وكأول عمل له بتغيير شعار رئاسة الاقليم حيث تمت اضافة اللغة الانكليزية الى جانب اللغتين الكردية والعربية.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: لم نوافق على مطالب الاتحاد الوطني بخصوص كركوك والعدل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: لم نوافق على مطالب الاتحاد الوطني بخصوص كركوك والعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).