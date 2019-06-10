2019/06/10 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطم مروحية بعد اصطدامها بمبنى في مدينة مانهاتن الأميركية يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم مروحية بعد اصطدامها بمبنى في مدينة مانهاتن الأميركية وكالة خطوة برس.

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