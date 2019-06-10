أوغلو يؤكد لبارزاني مكانة اقليم كوردستان لدى تركيا

2019/06/10 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو الذي يزور اربيل للمشاركة في مراسم تولي نيجيرفان بارزاني مهام منصبه رئيساً لاقليم كوردستان.

وجاء في بيان لموقع الحزب الديموقراطي، ان الوزير التركي قدم خلال اللقاء، التهاني لبارزاني بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد للاقليم وتمنى له النجاح، مؤكدا على مكانة اقليم كوردستان عند بلاده واهتمامها باستقرار الاقليم.

وفضلا عن الاشارة الى العلاقات التاريخية بين الاقليم وتركيا والتي كان الطرفان متوافقين في الاراء حيالها، ابدى وزير الخارجية التركي استعداد بلاده للمشاركة في اعمار الموصل والمناطق الاخرى.

وكانت مناقشة الاوضاع السياسية في المنطقة واخر تطوراتها محورا آخر من محاور اللقاء، حسب البيان نفسه.

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