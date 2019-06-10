المرور تعلن قطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي

2019/06/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية المرور العامة، الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب

الشعب الدولي عصر يوم غد الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على

ارض الملعب.

وقال

العميد عمار وليد من اعلام المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “معاون قائد عمليات بغداد / الرصافة طلب التعميم بان القوات الأمنية ستقوم

بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) غدا ابتداء من الساعة الخامسة مساء

ولحين انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء”.

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