رونالدو: اسعى لتسجيل الاهداف ولا افكر بالاعتزال الدولي

2019/06/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يفكر بالاعتزال دوليا ولا يزال متعطشا لحصد المزيد من الألقاب، وذلك بعد تتويج منتخب بلاده بلقب بطل النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا.وقاد الدون رونالدو منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للبطولة، بإحرازه ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى نظيره السويسري (3-1)، قبل أن يفوز على هولندا […]

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