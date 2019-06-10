2019/06/10 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى بغداد ماثيو تولر.

وأجرى الجانبان محادثات بحثت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الأصعدة، بما يلبي طموح الشعبين.

وأكد الحكيم استعداد الخارجية العراقية لتوفير “كافة الظروف اللازمة لتمكين السفير الأمريكي الجديد من أداء مهامه على أكمل وجه”، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي في مايو الماضي على ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ماثيو تولر سفيراً جديداً للولايات المتحدة في العراق، بالتزامن مع سلسلة الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن في سفارتها ببغداد وعدد من المعسكرات والقواعد التي تضم زهاء عشرة آلاف جندي ومستشار عسكري أميركي.

تولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2014، كما كان سفيراً لبلاده لدى الكويت بين عامي 2011 و2014، وسبق له أن عمل في سفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض، حيث تنقّل بين مناصب مختلفة.

وبحسب بيان سابق للبيت الأبيض، فإنّ تولر “عمل في وزارة الخارجية الأميركية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً بمكتب مصر”، لافتاً إلى أنه “يجيد اللغة العربية، ويحمل شهادة بكالوريوس من جامعة بريغام يانغ، وشهادة ماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة بيكر ويلكنز من وزارة الخارجية”.

كما أنّ تولر عضو في السلك الدبلوماسي الأميركي الأقدم برتبة “وزير مستشار”، وعمل قبل ترشحيه لمنصب السفير الأميركي في العراق، كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الأميركية في الكويت، وكذلك نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار الشؤون السياسية في سفارة أميركا بالرياض، ونائباً للسفير في الدوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملاً جملة تجارب وجائزة مخابراتية.. السفير الامريكي الجديد يباشر مهامه في بغداد) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاملاً جملة تجارب وجائزة مخابراتية.. السفير الامريكي الجديد يباشر مهامه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).