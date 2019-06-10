بابا الفاتيكان يزور العراق لأول مرة في هذا التاريخ

2019/06/10 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البابا فرنسيس أمام ممثلين عن الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط: "تلازمني فكرة ملحة عندما أستذكر العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل".وأراد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000 زيارة مدينة أور العراقية الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تشمل العراق ومصر وإسرائيل، إلا أن المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية آنذاك، انهارت ولم يتمكن من الذهاب، بحسب "روسيا اليوم".

انتهى.ص.هـ.ح.

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