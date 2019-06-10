مارسيلو يحصل على الضوء الاخضر لمغادرة القلعة البيضاء

2019/06/10 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سمح نادي ريال مدريد، لظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو، البالغ من العمر 31 عاما، بأن يقرر بنفسه مستقبله،سواء البقاء في أسوار “سانتياغو برنابيو” أو الرحيل.وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مارسيلو سيفقد مركزه في التشكيلة الأساسية، في حال قدوم اللاعب الفرنسي، فيرلاند مندي، مدافع فريق ليون.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مارسيلو، الذي يبحث […]

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