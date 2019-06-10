2019/06/10 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان عن فوز قاسم جومارت توكايف في انتخابات الرئاسة بحصوله على 70.96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأفادت اللجنة كذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز قاسم توكايف في انتخابات الرئاسة الكازاخستانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز قاسم توكايف في انتخابات الرئاسة الكازاخستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).