​​​​​​​مجلس الأمن يمدد قرار حظر الأسلحة على ليبيا

2019/06/10 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدد مجلس الأمن الدولي قراره بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع فيها بمقره بنيويورك، وكذلك تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن

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