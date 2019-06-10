إطفاء نيويورك: اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن

2019/06/10 | 21:47

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{دولية:الفرات نيوز} علنت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن مروحية اصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة.

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