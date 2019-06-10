عمليات بغداد: قطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب غداً

2019/06/10 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، قطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي، غداً الثلاثاء.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "نسترعي انتباه مستخدمي الطريق إلى أنه سيتم قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى - ملعب الشعب يوم غد الثلاثاء الموافق من الساعة الخامسة عصرا ولغاية انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء".ومن المقرر ان تقام مساء غد الثلاثاء مباراة نصف نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية.انتهى

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