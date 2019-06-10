وسائل اعلام: تحطم مروحية بعد اصطدامها بمبنى في مانهاتن الاميركية

2019/06/10 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، أن طائرة مروحية تحطمت في مبنى بمانهاتن، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة بتجنب المنطقة وتوقع وجود سيارات الطوارئ.

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