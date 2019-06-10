2019/06/10 | 21:55

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بالفيديو والصور ..



ارتطام مروحية في مبنى بنيويورك

أعلنت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن مروحية اصطدمت

بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط

اضطراري في ظروف جوية سيئة.وأضافت دائرة الإطفاء في منشور على حسابها في "تويتر" أن أفرادا من

فريق الإطفاء يعملون في مكان الحادث.ويتألف المبنى الذي اصطدمت به المروحية من 54 طابقا.

وأشارت شرطة نيويورك عبر تغريدة في "تويتر" إلى أن الحادث وقع

أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب

حريق أخمد لاحقا.وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

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