2019/06/10 | 21:55

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زيارة آبي لطهران ليست بهدف التوسط بين ايران واميركا

نفى دبلوماسي ياباني رفيع أن تكون زيارة رئيس وزراء بلاده شينزو

آبي لطهران بهدف الوساطة بين #ايران و #اميركا.وأوردت صحيفة يابان تايمز الخبر المذكور عن دبلوماسي رفيع المستوى هذا

التصريح، مضيفا: أنه لايحمل اي رسالة (من اميركا) كما إنه لايحمل أية

آلية سريعة لانهاء التوتر في الموضوع النووي (بين طهران وواشنطن).وأضاف هذا المسؤول الكبير في وزارة الخارجية اليابانية، في تصريحه

للصحيفة المذكورة: (أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو خفض التوتر

والحد من سوء الوضع الحالي، وليس لدينا أي مشروع غير متوقع).وتابع: إن رئيس الوزراء لن يكون وسيطاً أو يحمل رسالة خلال زيارته

لطهران وإن #طوكيو ليست الى جانب أي من الطرفين.

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